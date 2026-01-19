PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (52) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 19.01.2026

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (19.01.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern und den ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens zu gewährleisten.

Zur Kundgebung mit dem Titel "Linke Terroristen - von der Regierung gefördert, von der Justiz geschützt?" sammelten sich gegen 18:30 Uhr 78 Teilnehmer am Hallplatz zur Auftaktkundgebung. Zeitgleich formierten sich in unmittelbarer Nähe mehrere Gegenproteste an denen in der Spitze rund 100 Personen teilnahmen.

Gegen 19:15 Uhr starteten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung einen Demonstrationszug, welcher sich auf der angemeldeten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt bewegte. Ein Großteil der Gegendemonstranten beteiligte sich ebenfalls an angemeldeten Aufzügen.

In der Breiten Gasse/Ludwigsplatz ließen sich Gegendemonstranten auf dem Boden nieder um den Aufzug zu blockieren. Sie wurden durch die Einsatzkräfte mehrfach aufgefordert, die Aufzugstrecke freizumachen. Da die Teilnehmer den Aufforderungen nicht nachkamen, trugen die Polizisten vier Personen beiseite, wodurch die Blockade schließlich umlaufen werden konnte.

Nachdem der Aufzug zum Hallplatz zurückgekehrt war, wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 21:00 Uhr beendet.

Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen werden im Nachgang durch die Kriminalpolizei Nürnberg geprüft.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

