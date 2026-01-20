Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (55) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Erlangen (ots)
In der Zeit von Freitag (16.01.2026) bis Montag (19.01.2026) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Erlanger Gemeindeteil Tennenlohe ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
In der Zeit von Freitag (13:00 Uhr) bis Montag (16:30 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Franzosenweg und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei Erlangen führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.
