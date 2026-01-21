Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (57) Mordfall Marion Baier - Kriminalpolizei Fürth findet DNA-Spur und prüft Parallelen zum Mordfall Sonja Hurler in Kempten

Zirndorf (ots)

In der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach (Lkrs. Fürth) von einem bislang unbekannten Täter ermordet. Eine DNA-Spur weist auf eine unmittelbare Verbindung zum Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981 hin.

Wie in der Meldung 40 berichtet, fand ein Arbeiter die Leiche von Marion Baier am Montagmorgen, den 02. Juli 1973 auf einer der Flächen des damaligen Neubaugebiets an der Hainbergstraße. Das Mädchen war erschlagen worden. Da der Leichnam der 12-Jährigen teilweise entkleidet vorgefunden worden war, gingen die Ermittler davon aus, dass Marion Baier einem Sexualstraftäter zum Opfer gefallen war.

Die Polizei hatte im Rahmen der Ermittlungen rekonstruieren können, dass sich Marion Baier am Sonntagabend (01. Juli 1973) auf dem Fischerfest im benachbarten Zirndorf aufgehalten hatte. Dort war sie zuletzt gegen 20:00 Uhr von einer Schulfreundin gesehen worden.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Mord an Marion Baier bis zum heutigen Tag nicht aufgeklärt werden. Bereits im Jahr 1974 hatte sich die Polizei in der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" an die Öffentlichkeit gewandt. Allerdings führte bislang keiner der damaligen Hinweise zur Ermittlung des Täters.

Im Rahmen einer neuerlichen Untersuchung nach modernen Analysemethoden gelang es, eine DNA-Spur an der asservierten Bekleidung von Marion Baier zu sichern. Eine Überprüfung ergab, dass diese DNA auch am Tatort des ebenfalls ungeklärten Mordfalls Sonja Hurler in Kempten gefunden werden konnte. Das damals 13-jährige Mädchen war in der Nacht vom 04. auf den 05. Juli 1981 zunächst verschwunden und etwa drei Monate später tot aufgefunden worden. Auch im Fall Sonja Hurler gehen die Ermittler von einem Sexualmord aus. Zum Stand der dortigen Ermittlungen hat die Polizei in Kempten im Februar 2025 folgende Pressemeldung veröffentlicht:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/081096/index.html

Beamte der Kriminalpolizei Kempten wenden sich heute Abend (21.01.2026) mit einem Beitrag zum Mordfall Sonja Hurler in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" an die Öffentlichkeit. Die Sendung wird um 20:15 Uhr ausgestrahlt und im Anschluss über die Mediathek des Senders abrufbar sein. Aufgrund der Parallelen beider Mordfälle hoffen die Ermittler auf Zuschauer aus dem Raum Kempten im Allgäu sowie aus dem Ballungsraum Nürnberg/Fürth mit den Städten Zirndorf und Oberasbach.

Die Kriminalpolizeiinspektionen Kempten und Fürth stehen angesichts der neuen Erkenntnisse im engen Austausch und werden darüber hinaus von Profilern der Operativen Fallanalyse (OFA) beim Polizeipräsidium München unterstützt. Zur Klärung der beiden Mordfälle bitten die Ermittler weiterhin um Hinweise und wenden sich mit folgender Frage an die Bevölkerung:

Wer kennt in seinem Umfeld Personen, die insbesondere in den 1970er- und 1980er-Jahren sowohl Verbindungen nach Mittelfranken in den Raum Zirndorf sowie nach Kempten bzw. ins Allgäu hatten?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Festnahme des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt im Mordfall Marion Baier eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden wird. Zudem ist die Belohnung ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört.

Hinweise nimmt die mittelfränkische Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, Beweismaterial wie etwa Fotos vom Fischerfest am 01. Juli 1973 über ein Upload-Portal an die Polizei zu übermitteln:

https://medienupload-portal04.polizei.bayern.de/

Erstellt durch: Michael Konrad

