Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (58) Personenkontrolle führte zum Auffinden diverser Betäubungsmittel
Ansbach (ots)
Bei einer Kontrolle einer Person am Ansbacher Bahnhof fanden Beamte der Polizeiinspektion Ansbach am Dienstagvormittag (20.01.2026) mehrere Ecstasy-Tabletten auf. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-jährigen Deutschen förderte eine Vielzahl weiterer Drogen zu Tage.
Eine Streife der Polizeiinspektion Ansbach führte bei dem 20-Jährigen kurz vor 10:00 Uhr eine Personenkontrolle im Bereich des Bahnhofes durch. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann mehrere Ecstasy-Tabletten auf. Dieser wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach durchsuchten die Polizisten im Anschluss die Wohnung des jungen Mannes. Hierbei stießen sie auf diverse Betäubungsmittel - darunter Marihuana, Ecstasy sowie Substanzen, die unter das Antidopinggesetz fallen.
Sämtliche Substanzen wurden vor Ort sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie gegen das Antidopinggesetz ein.
Erstellt durch: Marc Siegl
