Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (58) Personenkontrolle führte zum Auffinden diverser Betäubungsmittel

Ansbach (ots)

Bei einer Kontrolle einer Person am Ansbacher Bahnhof fanden Beamte der Polizeiinspektion Ansbach am Dienstagvormittag (20.01.2026) mehrere Ecstasy-Tabletten auf. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-jährigen Deutschen förderte eine Vielzahl weiterer Drogen zu Tage.

Eine Streife der Polizeiinspektion Ansbach führte bei dem 20-Jährigen kurz vor 10:00 Uhr eine Personenkontrolle im Bereich des Bahnhofes durch. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann mehrere Ecstasy-Tabletten auf. Dieser wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach durchsuchten die Polizisten im Anschluss die Wohnung des jungen Mannes. Hierbei stießen sie auf diverse Betäubungsmittel - darunter Marihuana, Ecstasy sowie Substanzen, die unter das Antidopinggesetz fallen.

Sämtliche Substanzen wurden vor Ort sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie gegen das Antidopinggesetz ein.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

