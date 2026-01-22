Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (61) Scheunenbrand in Altenthann

Altdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.01.2026) geriet eine Scheune in Altenthann (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein Zeuge bemerkte gegen 14:00 Uhr das Feuer in der Penzenhofener Straße und alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune, in der hauptsächlich Maschinen abgestellt waren, bereits in Vollbrand.

Den Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Die Scheune selbst brannte jedoch vollständig aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der Umgebung aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Was den Brand ausgelöst hat, ist indes noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei.

