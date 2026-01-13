Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 12.01.2026, stahlen bislang unbekannte Täter in einem oggersheimer Supermarkt in der Comeniusstraße, gegen 11 Uhr einen schwarzen Ledergeldbeutel einer 70-Jährigen Frau aus ihrer Einkaufstasche. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

