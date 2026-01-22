PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (60) Einbruch in Reihenmittelhaus - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (21.01.2026) in ein Reihenmittelhaus in Fürth ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich zwischen 15:15 Uhr und 21:00 Uhr über die Terrassentür Zugang zum Anwesen in der Leipziger Straße. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 100.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden von der Fürther Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken

