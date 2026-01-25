PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (68) Mann nach sexueller Belästigung festgenommen

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (24.01.2026) wurde ein 27-Jähriger eines Clubs in der Nürnberger Innenstadt verwiesen. Nachdem er zunächst eine Frau sexuell belästigt hatte, griff er einen Türsteher an und beschädigte ein Polizeifahrzeug.

Gegen 04:30 Uhr befand sich die spätere Geschädigte (32, rumänisch), gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Tanzfläche eines Clubs in der Kaiserstraße. Ein ihr unbekannter Mann fasste ihr unvermittelt ans Gesäß, woraufhin ihn der Ehemann der Frau zur Rede stellte. Der 27-Jährige (kolumbianisch) reagierte sofort aufbrausend und aggressiv, sodass ihn der Sicherheitsdienst des Clubs verwies.

Außerhalb der Diskothek ergriff der Mann einen ca. 1 m großen Kordelständer aus Eisen und schlug mit diesem auf einen der Türsteher ein. Drei seiner Kollegen brachten den 27-Jährigen daraufhin zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Der Türsteher (37, türkisch) zog sich durch den Angriff leichtere Verletzungen zu.

Nach Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen die Beamten den Beschuldigten in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Währenddessen schlug der 27-Jährige mit seinem Kopf gegen die Heckleuchte des Polizeifahrzeugs, sodass diese brach. In der Dienststelle führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest hatte zuvor einen Wert von rund 2 Promille ergeben.

Die Staatsanwaltschaft ordnete weiterhin die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Auf Grund seiner andauernden Aggressivität verbrachte der Beschuldigte die folgenden Stunden in einer Gewahrsamszelle.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 27-Jährigen ein.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-MFR: (67) Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen

    Nürnberg (ots) - In der Nacht auf Sonntag (25.01.2026) besprühten zwei Männer einen U-Bahn-Zug im Nürnberger Süden. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen die Beschuldigten auf frischer Tat fest. Gegen 00:50 Uhr meldete die VAG zwei Personen an der U-Bahn-Anlage Messe, welche augenscheinlich eine auf der Abstellanlage abgestellte U-Bahn besprühten. Im Anschluss flüchteten die Männer über die ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:09

    POL-MFR: (66) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 24.01.2026

    Nürnberg (ots) - Am heutigen Samstag fanden in Nürnberg zwei mobile Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlungsgeschehen zu gewährleisten. Zur Kundgebung mit dem Titel "Unser N-Wort ist Nazi" sammelten sich gegen 13:00 Uhr Uhr rund 40 Teilnehmer am Hallplatz zur Auftaktkundgebung. Zeitgleich ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:56

    POL-MFR: (65) Mann schwer verletzt aufgefunden - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

    Nürnberg (ots) - Am späten Donnerstagabend (22.01.2026) wurden Beamte der Polizeiinspektion Fürth im Nürnberger Westen während einer Streifenfahrt auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam. Dieser wies erhebliche Verletzungen auf, wonach die Nürnberger Kriminalpolizei derzeit wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt und um Zeugenhinweise bittet. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren