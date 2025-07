POL-HS: Firmeneinbruch im Gewerbegebiet

Heinsberg-Eschweiler/-Hülhoven (ots) - In der Nacht von Montag (28. Juli), 21 Uhr, auf Dienstag (29. Juli), 07.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einem auf der Ilbertzstraße abgestellten Pkw und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. In derselben Nacht öffneten Unbekannte gegen 03.30 Uhr auf der Straße Hinter Halfes ein weiteres Fahrzeug. In beiden Fällen stahlen die Täter Bargeld. Die ...

