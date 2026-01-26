PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (71) Einbruch in Gebäude auf Betriebsgelände in Lonnerstadt - Zeugen gesucht

Höchstadt an der Aisch (ots)

Zwischen Samstag (24.01.2026) und Sonntag (25.01.2026) brachen bislang Unbekannte in ein Haus auf einem Betriebsgelände in Lonnerstadt (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 03:30 Uhr am Sonntag gewaltsam Zugang zu einem Haus auf einem Betriebsgelände in der Höchstadter Straße. Aus dem Gebäude entwendeten sie Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch traf am Tatort die ersten Maßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

