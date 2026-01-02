PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Baum auf Auto

Bremerhaven (ots)

In der gestrigen Nacht ist im Ortsteil Geestemünde ein Baum auf einen geparkten Pkw gestürzt. Hierbei wurden keine Personen vor Ort verletzt. Da es sich um die Feuerwehrzufahrt zu mehreren Wohngebäuden handelte, wurde die Feuerwehr alarmiert, um die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge zu räumen. Der Bereich wurde teilweise mittels Kettensäge freigeschnitten und der Baumstamm unter Zuhilfenahme einer Seilwinde des HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug) aus dem Einfahrtsbereich gezogen. An dem Einsatz waren acht Einsatzbeamte beteiligt. Ein Grund für den Umsturz des Baumes konnte nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: SAN

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

