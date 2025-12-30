Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brand eines Müllfahrzeugs in Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Morgen gegen 8:20 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem brennenden Müllfahrzeug in die Bülkenstraße im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Bei dem betroffenen Fahrzeug handelte es sich um ein für die Sperrmüllentsorgung eingesetztes Müllfahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Inneren des Fahrzeugs, im Bereich der Lade- und Presskammer, zu einem Brand.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich zunächst schwierig, da die Müllpresse des Fahrzeugs aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr funktionstüchtig war und eine eigenständige Entladung des Sperrgutes somit versagte. Ein vollständiges Ablöschen des Brandes war erst möglich, nachdem die Entsorgungsbetriebe Bremerhaven die Einsatzkräfte mit einem Teleskop-Radlader unterstützten. Mit diesem wurde der Müll aus dem Fahrzeug herausgeschaufelt, sodass die Feuerwehr gezielt Nachlöscharbeiten durchführen konnte.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

