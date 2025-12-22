FW Bremerhaven: Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven spenden für das SOS-Kinderdorf Worpswede

Feuerwehr Bremerhaven

Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven spenden für das SOS-Kinderdorf Worpswede

Bremerhaven

Die Unterstützung des SOS-Kinderdorfs Worpswede ist für die Feuerwehr Bremerhaven seit vielen Jahren eine feste Tradition und eine echte Herzensangelegenheit. Auch in diesem Jahr haben aktive und pensionierte Feuerwehrkolleginnen und -kollegen gemeinsam mit Freunden der Feuerwehr sowie regionalen Unternehmen eine Spende gesammelt, um ein ausgewähltes Projekt des Kinderdorfs gezielt zu fördern. Insgesamt kam dabei eine Spendensumme von 4.700 Euro zusammen, die am 19. Dezember übergeben wurde.

Die zweckgebundenen Gelder fließen in diesem Jahr in das Projekt "Ferienfreizeiten" des SOS-Kinderdorfs Worpswede. Mit der Unterstützung werden Urlaubs- und Freizeitangebote für die Wohngruppen und Kinderdorffamilien ermöglicht. Dazu zählen unter anderem die beliebte angebotsübergreifende Fahrt ins SOS-Sommercamp sowie Ferienreisen einzelner Familienhäuser.

Ferienfreizeiten haben für die Kinder und Jugendlichen im SOS-Kinderdorf einen besonders hohen Stellenwert. Viele von ihnen kennen den Begriff "Urlaub" bei ihrer Ankunft kaum oder erleben zum ersten Mal eine gemeinsame Reise. Diese Erlebnisse sind wichtig, um Abstand vom Alltag zu gewinnen, Selbstvertrauen aufzubauen und Freude sowie unbeschwerte Momente zu erfahren.

Mit ihrem langjährigen Engagement setzen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven ein deutliches Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung und Solidarität, die weit über den Einsatzdienst hinausgeht.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell