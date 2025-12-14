Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand im 10. Obergeschoss eines Hochhauses in Leherheide

Bremerhaven (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Bremerhaven um 04:45 Uhr zu einem gemeldeten Feuer in der Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Leherheide alarmiert. Ein Anrufer aus einem benachbarten Gebäude hatte Flammen aus einer Wohnung im 10. Obergeschoss eines Hochhauses wahrgenommen.

Da sich der 1. Löschzug zu diesem Zeitpunkt bereits bei einem Einsatz wegen eines ausgelösten Rauchmelders in der Schillerstraße im Stadtteil Geestemünde befand, rückte zunächst der 2. Löschzug zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Feuer auf der Rückseite des Gebäudes. Aufgrund der Lage wurden umgehend weitere Kräfte nachgefordert. Die Freiwillige Feuerwehr Weddewarden sowie der Rettungsdienst mit Notarzt wurden zur Einsatzstelle alarmiert.

Der Brand beschränkte sich auf eine einzelne Wohnung im 10. Obergeschoss. Eine Brandausbreitung auf weitere Wohnungen oder Gebäudeteile konnte durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die angrenzenden sowie die darüberliegenden Wohnungen wurden durch Einsatzkräfte kontrolliert, um eine Rauch- oder Brandausbreitung auszuschließen.

Trotz aller Maßnahmen verstarb eine 70-jährige Bewohnerin im Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen. Weitere Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.

Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für die Dauer des Einsatzes musste ein Teil der Hans-Böckler-Straße voll gesperrt werden. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden gegen 07:00 Uhr beendet.

