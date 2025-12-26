FW Bremerhaven: Historische Wachbesichtigung bei der Feuerwehr Bremerhaven

Feuerwehr Bremerhaven

Feuerwehr Bremerhaven: Historische Wachbesichtigung bei der Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven

Die Feuerwehr Bremerhaven lädt am Samstag, 24. Januar 2026 zu einer historischen Wachbesichtigung ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Geschichte der Feuerwehr Bremerhaven, ergänzt durch eine anschließende Führung durch die Zentrale Feuerwache.

Mit der Wachbesichtigung bietet die Feuerwehr Bremerhaven interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, einen Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart der Feuerwehr zu erhalten und mehr über Technik, Organisation und über den Wandel des Feuerwehrwesens zu erfahren.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Geleitet wird die historische Führung von Frank Göbel, Feuerwehrbeamter a. D., der auf langjährige Erfahrung im Feuerwehrdienst zurückblickt und die Entwicklung der Feuerwehr Bremerhaven fachkundig erläutern wird.

Die Teilnahme ist ab einem Mindestalter von 16 Jahren möglich und die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine verbindliche Online-Anmeldung ist erforderlich und über dem folgenden Link möglich: https://kurzlinks.de/fw-historie

