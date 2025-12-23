Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Vier Fahrzeuge in Flammen in der Bremerhavener Innenstadt

Bremerhaven (ots)

Um 9:25 Uhr ging in der Regionalleitstelle in Bremerhaven eine Meldung über mehrere brennende PKW in der Innenstadt ein. Umgehend rückten ein Führungsfahrzeug und zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge zum Einsatzort aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen vier Fahrzeuge in Vollbrand. Trotz des zeitnahen Eintreffens der Löschmannschaft sowie der schnellen Brandbekämpfung sind die Fahrzeuge als Totalverlust abzuschreiben. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit 12 Beamten für eine Stunde vor Ort. Die Brandursachenermittlung wird von der Polizei übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell