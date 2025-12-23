PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Vier Fahrzeuge in Flammen in der Bremerhavener Innenstadt

FW Bremerhaven: Vier Fahrzeuge in Flammen in der Bremerhavener Innenstadt
  • Bild-Infos
  • Download

Bremerhaven (ots)

Um 9:25 Uhr ging in der Regionalleitstelle in Bremerhaven eine Meldung über mehrere brennende PKW in der Innenstadt ein. Umgehend rückten ein Führungsfahrzeug und zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge zum Einsatzort aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen vier Fahrzeuge in Vollbrand. Trotz des zeitnahen Eintreffens der Löschmannschaft sowie der schnellen Brandbekämpfung sind die Fahrzeuge als Totalverlust abzuschreiben. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit 12 Beamten für eine Stunde vor Ort. Die Brandursachenermittlung wird von der Polizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: KOE

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremerhaven
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren