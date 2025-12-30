PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Küchenbrandbrand in Lehe - Balkonbrand greift auf Küche über

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 14:15 Uhr zu einem Feuer in die Kistnerstrasse alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lehe ein Balkon im zweiten Obergeschoss in Brand. Das Feuer entwickelte sich so intensiv, dass es bereits auf die angrenzende Küche der Wohnung übergriff.

Die Feuerwehr Bremerhaven leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und löschte das Feuer unter schwerem Atemschutz im Innenangriff. Weitere Einsatzkräfte löschten über den Innenhof auf den Balkon um ein übergreifen auf darüberliegende Gebäudeteile zu verhindern. Zusätzlich wurden die darüberliegenden Wohnungen vorsorglich durch Trupps unter Atemschutz kontrolliert, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand derzeit nicht mehr bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: BERG

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

