Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Insgesamt 62 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht

Bremerhaven (ots)

In der Silvesternacht von 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr verzeichneten die Feuerwehr und der Rettungsdienst insgesamt 62 Einsätze im Stadtgebiet. Diese waren überwiegend durch feuerwerksbedingte Vorfälle, kleinere Brände und medizinische Notfälle bedingt. Die Einsatzkräfte standen in dieser Zeit im Dauereinsatz und konnten in allen Fällen schnell und professionell reagieren.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht insgesamt 24-mal aus. Die Einsätze waren hauptsächlich auf Kleinbrände zurückzuführen, die durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. Besonders hervorzuheben war ein gemeldeter Dachstuhlbrand, der sich nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte als Feuerschein auf einem TV-Gerät herausstellte. Glücklicherweise konnte bei allen gemeldeten Einsätzen durch rechtzeitiges Melden und das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte die Gefahr abgewendet werden. Während der gesamten Zeit wurde die Berufsfeuerwehr durch zwei Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Wulsdorf und Lehe unterstützt.

Der Rettungsdienst verzeichnete in diesem Zeitraum 38 Einsätze. Auch hier gab es keine nennenswerten Vorkommnisse. Bei der Abarbeitung der Einsätze unterstützen jeweils ein Rettungswagen vom Deutschen Roten Kreuz und von der Johanniter Unfallhilfe.

Rückblickend war ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu verzeichnen, das jedoch durch die gute Vorbereitung und das engagierte Zusammenwirken aller Einsatzkräfte bewältigt werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell