Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 250.000 Euro Sachschaden nach Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag (29.01.2026) in die Christofstraße in Remseck am Neckar - Aldingen aus, nachdem dort gegen 21.10 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts war ein Haustechnikraum in Vollbrand geraten. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 250.000 Euro belaufen. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

