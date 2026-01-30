Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (29.01.2026) zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr widerrechtlich Zutritt in eine Wohnung in der Elzacher Straße in Böblingen. Mutmaßlich über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in die Wohnung des Mehrparteienhauses. Im Inneren durchwühlten die Täter die Wohnräume und entwendeten neben einem zweistelligen Bargeldbetrag auch vorgefundenen Schmuck. Der Wert des Schmucks wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell