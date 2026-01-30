PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Neckarweihingen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch (28.01.2026) zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Gerokstraße im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen ein. Die Unbekannten hebelten die Balkontür auf und gelangten so in das Innere. Beute machten sie dabei keine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

