Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Transporter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Dienstag (27.01.2026), 17.00 Uhr und Mittwoch (28.01.2026), 13.00 Uhr in Leonberg ihr Unwesen. Die Unbekannten stahlen in diesem Zeitraum einen Renault Master mit Kühlanlage vom Gelände eines Autohauses in der Hertichstraße. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 13.000 Euro.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg nimmt unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

