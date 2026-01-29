PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zu Unfallflucht mit schwerverletzter Person auf der Bundesstraße 10 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (28.01.2026) gegen 17:50 Uhr auf der Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 23-jähriger Lenker eines Kleintransporters befuhr die Bundestraße 10 in Richtung Pforzheim. Hierbei kamen ihm, auf Höhe des geplanten Gewerbegebiet "Wolfsberg IV" im Gegenverkehr zunächst mehrere Fahrzeuge entgegen. Eines dieser Fahrzeuge, mutmaßlich ein weißer Pkw der Marke Tesla mit Karlsruher Kennzeichen (KA-), soll daraufhin zum Überholen angesetzt und hierbei auf den Gegenfahrstreifen gelenkt haben. Um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern, soll der 23-Jährige versucht haben, diesem auszuweichen. Hierbei verlor er mutmaßlich die Kontrolle über seinen Kleintransporter und geriet nach links auf die Gegenfahrspur. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Peugeot eines 57-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge abgewiesen und kamen zum Teil neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 23-Jähre schwere und der 57-jährige leichte Verletzungen. Sie wurden beide durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall fuhr der unbekannte Unfallversucher in Richtung Stuttgart unerlaubt davon. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt werden, es wurden örtliche Umleitungen im Bereich der Stuttgarter Straße und der Auricher Straße eingerichtet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und zum Unfallhergang geben können und bittet diese sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 11:10

    POL-LB: Kornwestheim: Nägel in Reifen gestochen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag (27.01.2026) 00:00 Uhr und Mittwoch (28.01.2026) 09:00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Straße "Unterer Klingelbrunnen" in Kornwestheim geparkten Audi. Hierbei stachen die Unbekannten Nägel in alle vier Reifen des am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07154 ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:09

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Sachbeschädigung an Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung gegen noch unbekannte Täter, nachdem diese am Dienstag (27.01.2026) gegen 19:00 Uhr mehrere Eier auf ein Wohnhaus in der Breslauer Straße in Münchingen warfen. Durch die Eier wurde die gesamte Terrasse stark verschmutzt, zudem wurde auch eine Markise des Wohnhauses getroffen, welche hierbei beschädigt wurde. Der Sachschaden wird ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:52

    POL-LB: Sindelfingen: Scheibe an Schule beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro hinterließen noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (27.01.2026), 14.30 Uhr und Mittwoch (28.01.2026), 07.00 Uhr in der Liebenzeller Straße in Sindelfingen. Die Unbekannten schlugen mit einem noch unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe einer dortigen Schule ein und machten sich anschließend davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren