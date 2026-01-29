Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zu Unfallflucht mit schwerverletzter Person auf der Bundesstraße 10 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (28.01.2026) gegen 17:50 Uhr auf der Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 23-jähriger Lenker eines Kleintransporters befuhr die Bundestraße 10 in Richtung Pforzheim. Hierbei kamen ihm, auf Höhe des geplanten Gewerbegebiet "Wolfsberg IV" im Gegenverkehr zunächst mehrere Fahrzeuge entgegen. Eines dieser Fahrzeuge, mutmaßlich ein weißer Pkw der Marke Tesla mit Karlsruher Kennzeichen (KA-), soll daraufhin zum Überholen angesetzt und hierbei auf den Gegenfahrstreifen gelenkt haben. Um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern, soll der 23-Jährige versucht haben, diesem auszuweichen. Hierbei verlor er mutmaßlich die Kontrolle über seinen Kleintransporter und geriet nach links auf die Gegenfahrspur. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Peugeot eines 57-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge abgewiesen und kamen zum Teil neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 23-Jähre schwere und der 57-jährige leichte Verletzungen. Sie wurden beide durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall fuhr der unbekannte Unfallversucher in Richtung Stuttgart unerlaubt davon. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt werden, es wurden örtliche Umleitungen im Bereich der Stuttgarter Straße und der Auricher Straße eingerichtet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und zum Unfallhergang geben können und bittet diese sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell