Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Scheibe an Schule beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro hinterließen noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (27.01.2026), 14.30 Uhr und Mittwoch (28.01.2026), 07.00 Uhr in der Liebenzeller Straße in Sindelfingen. Die Unbekannten schlugen mit einem noch unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe einer dortigen Schule ein und machten sich anschließend davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell