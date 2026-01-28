PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: korrigierte Version: BAB 8
Köngen: Unfall mit 100.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich ein verlorener LKW-Ersatzreifen führte am Dienstag (27.01.2026) gegen 08.20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen in Fahrtrichtung München zu einem Unfall. Ein 31 Jahre alter Sattelzuglenker konnte dem Reifen nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Kollision, worauf er anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die rechtsseitig verlaufende Schutzplanke prallte. Hierdurch entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 100.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de sucht nun das Fahrzeug, das den Ersatzreifen verloren hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

