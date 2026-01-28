PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht in der Römerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (27.01.2026) zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr kam es in der Römerstraße in Leonberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Mazda, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in einer Parklücke abgestellt war. Der Unbekannte fuhr anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

