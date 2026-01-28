Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw und fährt weiter

Ludwigsburg (ots)

Ein 45 Jahre alter VW-Lenker fuhr am Dienstag (27.01.2026) gegen 10.45 Uhr die Zuffenhauser Straße in Korntal-Münchingen in Richtung Goerdeler Straße entlang. Kurz vor der Einmündung zur Bergstraße wollte er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dazu stoppte er sein Fahrzeug kurz, um auf den umliegenden Verkehr zu achten. In diesem Moment stieß ein noch unbekannter E-Scooter-Lenker mit dem rechten Kotflügel des VW zusammen, flog über die Motorhaube und stürzte. Anschließend stand der Unbekannte wieder auf, entschuldigte sich und fuhr davon. An dem VW entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

