PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw und fährt weiter

Ludwigsburg (ots)

Ein 45 Jahre alter VW-Lenker fuhr am Dienstag (27.01.2026) gegen 10.45 Uhr die Zuffenhauser Straße in Korntal-Münchingen in Richtung Goerdeler Straße entlang. Kurz vor der Einmündung zur Bergstraße wollte er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dazu stoppte er sein Fahrzeug kurz, um auf den umliegenden Verkehr zu achten. In diesem Moment stieß ein noch unbekannter E-Scooter-Lenker mit dem rechten Kotflügel des VW zusammen, flog über die Motorhaube und stürzte. Anschließend stand der Unbekannte wieder auf, entschuldigte sich und fuhr davon. An dem VW entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:54

    POL-LB: Vaihingen an der Enz/Enzweihingen: B10 nach Unfall voll gesperrt

    Ludwigsburg (ots) - Für etwa 45 Minuten musste die Bundesstraße 10 (Schwieberdinger Straße) im Vaihinger Ortsteil Enzweihingen am Dienstag (27.01.2026) voll gesperrt werden, nachdem sich dort gegen 12.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein 24 Jahre alter Renault-Master-Fahrer wollte von der Poststraße kommend die B10 verbotswidrig geradeaus überqueren, um ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:47

    POL-LB: BAB 81 / Asperg: nach Unfall sucht Polizei beteiligte Person

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagmorgen (27.01.2026) ereignete sich kurz vor der Autobahnschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Heilbronn ein Unfall, zu dem die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch eine beteiligte Person sucht. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 31 Jahre alter Ford-Lenker gegen 06.50 Uhr die Autobahn, als er von einem ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:10

    POL-LB: Affalterbach: Einbruch im Lembergweg

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (25.01.2026), 12.30 Uhr und Dienstag (27.01.2026), 14.00 Uhr im Lembergweg in Affalterbach ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf der Rückseite eines Wohnhauses auf und gelangten so in das Innerer, wo sie das Mobiliar nach Wertgegenständen durchsuchten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher Schmuck im Wert eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren