Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/Enzweihingen: B10 nach Unfall voll gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Für etwa 45 Minuten musste die Bundesstraße 10 (Schwieberdinger Straße) im Vaihinger Ortsteil Enzweihingen am Dienstag (27.01.2026) voll gesperrt werden, nachdem sich dort gegen 12.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet hatte.

Ein 24 Jahre alter Renault-Master-Fahrer wollte von der Poststraße kommend die B10 verbotswidrig geradeaus überqueren, um in eine Grundstückszufahrt zu gelangen. Dabei übersah er mutmaßlich eine von links kommende, 33 Jahre alte Tesla-Lenkerin, die auf der dortigen Abbiegespur fuhr. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Die 33-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 28.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

