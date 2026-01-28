Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Anlässlich einer angemeldeten Demonstration war die Polizei am Dienstagabend (27.01.2026) in der Innenstadt präsent. Auf dem Vorplatz der MHP Arena in der Pflugfelder Straße versammelten sich ab 19.00 Uhr Demonstranten, die unter dem Thema "Defend Rojava" eine Kundgebung abhielten. Zu Veranstaltungsbeginn nahmen rund 400 Personen an der Kundgebung teil, die Teilnehmendenzahl stieg im weiteren Veranstaltungsverlauf auf etwa 600 Personen an.

Während der Kundgebung lösten sich zwischenzeitlich rund 80 Teilnehmende von der Veranstaltung und zogen gemeinsam über die Brenzstraße und Schillerstraße in Richtung Arsenalplatz. Hierbei wurde aus der Personengruppe heraus vereinzelt Pyrotechnik gezündet und in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Im Bereich des Arsenalplatzes löste sich die Gruppe auf.

Gegen 20:10 Uhr wurde die Versammlung ordnungsgemäß durch die Versammlungsleiterin beendet und die Teilnehmenden verließen den Vorplatz.

Eine Gruppe von rund 150 Personen bildete einen Spontanaufzug und bewegte sich laut skandierend durch die Bahnhofsunterführung und das Bahnhofsgebäude hindurch in die Myliusstraße. Einzelne Personen des Aufzugs vermummten sich, zudem kam es zum Wurf einer Glasflasche gegen die Einsatzkräfte. Im Bereich der Alleenstraße und der Myliusstraße stoppten die Einsatzkräfte den Aufzug, sämtliche teilnehmende Personen wurden anschließend kontrolliert. Hierbei wurden mehrere verbotene Gegenstände festgestellt und beschlagnahmt. Gegen diese Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden im Nachgang Platzverweise ausgesprochen. Die Kontrollmaßnahmen wurden gegen 23:30 Uhr beendet und die Myliusstraße für den Verkehr wieder freigegeben.

Es befanden sich rund 120 Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, des PP Stuttgart sowie des PP Ludwigsburg im Einsatz, verletzt wurde niemand.

