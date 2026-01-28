PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Anlässlich einer angemeldeten Demonstration war die Polizei am Dienstagabend (27.01.2026) in der Innenstadt präsent. Auf dem Vorplatz der MHP Arena in der Pflugfelder Straße versammelten sich ab 19.00 Uhr Demonstranten, die unter dem Thema "Defend Rojava" eine Kundgebung abhielten. Zu Veranstaltungsbeginn nahmen rund 400 Personen an der Kundgebung teil, die Teilnehmendenzahl stieg im weiteren Veranstaltungsverlauf auf etwa 600 Personen an.

Während der Kundgebung lösten sich zwischenzeitlich rund 80 Teilnehmende von der Veranstaltung und zogen gemeinsam über die Brenzstraße und Schillerstraße in Richtung Arsenalplatz. Hierbei wurde aus der Personengruppe heraus vereinzelt Pyrotechnik gezündet und in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Im Bereich des Arsenalplatzes löste sich die Gruppe auf.

Gegen 20:10 Uhr wurde die Versammlung ordnungsgemäß durch die Versammlungsleiterin beendet und die Teilnehmenden verließen den Vorplatz.

Eine Gruppe von rund 150 Personen bildete einen Spontanaufzug und bewegte sich laut skandierend durch die Bahnhofsunterführung und das Bahnhofsgebäude hindurch in die Myliusstraße. Einzelne Personen des Aufzugs vermummten sich, zudem kam es zum Wurf einer Glasflasche gegen die Einsatzkräfte. Im Bereich der Alleenstraße und der Myliusstraße stoppten die Einsatzkräfte den Aufzug, sämtliche teilnehmende Personen wurden anschließend kontrolliert. Hierbei wurden mehrere verbotene Gegenstände festgestellt und beschlagnahmt. Gegen diese Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden im Nachgang Platzverweise ausgesprochen. Die Kontrollmaßnahmen wurden gegen 23:30 Uhr beendet und die Myliusstraße für den Verkehr wieder freigegeben.

Es befanden sich rund 120 Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, des PP Stuttgart sowie des PP Ludwigsburg im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 10:14

    POL-LB: Böblingen: Einbruch in Juwelier

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter brach am Dienstag (27.01.2026) mutmaßlich gegen 03.00 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Poststraße in Böblingen ein. Der Unbekannte schlug eine Schaufensterscheibe des Ladens ein, griff in die Auslage und entwendete mehrere Ringe im Wert von insgesamt etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Der Unbekannte dürfte zur Tatzeit mit einer ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:57

    POL-LB: Kornwestheim: Brand in einer Lagerhalle

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (26.01.2026) gegen 17:10 Uhr wurde der integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg ein Brand in einer Lagerhalle in der Enzstraße in Kornwestheim gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung aus der Lagerhalle fest. Durch das schnelle Eingreifen der Wehrkräfte konnte das Feuer in der Halle rasch gelöscht und dadurch ein Übergreifen auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren