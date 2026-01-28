Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Asperg: nach Unfall sucht Polizei beteiligte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen (27.01.2026) ereignete sich kurz vor der Autobahnschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Heilbronn ein Unfall, zu dem die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch eine beteiligte Person sucht. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 31 Jahre alter Ford-Lenker gegen 06.50 Uhr die Autobahn, als er von einem Sekundenschlaf übermannt wurde und in der Folge sein Fahrzeug nicht mehr ordentlich steuern konnte. Er kam vom mittleren Fahrsteifen nach rechts ab und stieß seitlich mit einem bislang unbekannten PKW zusammen. Dies führte dazu, dass der 31-Jährige erwachte und seinen Angaben zufolge sofort die Warnblinkanlage einschaltete. Da er das Fahrzeug mit dem er zusammengestoßen war, zunächst nicht mehr feststellen konnte, verließ er die Autobahn an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord und kontaktierte die Polizei. Im weiteren Verlauf begab er sich zu einem Polizeirevier und zeigte den Unfall dort an. Der genaue Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun die ebenfalls am Unfall beteiligte Person und bittet diese sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell