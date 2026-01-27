Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Juwelier

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach am Dienstag (27.01.2026) mutmaßlich gegen 03.00 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Poststraße in Böblingen ein. Der Unbekannte schlug eine Schaufensterscheibe des Ladens ein, griff in die Auslage und entwendete mehrere Ringe im Wert von insgesamt etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

Der Unbekannte dürfte zur Tatzeit mit einer hellen Winterjacke und einem dunklen Kapuzenpullover sowie einer engen dunklen Jeanshose und dunklen Sneakers mit hellen Schnürsenkeln bekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell