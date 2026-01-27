Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand in einer Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (26.01.2026) gegen 17:10 Uhr wurde der integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg ein Brand in einer Lagerhalle in der Enzstraße in Kornwestheim gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung aus der Lagerhalle fest. Durch das schnelle Eingreifen der Wehrkräfte konnte das Feuer in der Halle rasch gelöscht und dadurch ein Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude neben der Lagerhalle verhindert werden. Durch den Brand wurde eine Lackiererei in der Lagerhalle völlig zerstört sowie eine Hallenaußenwand der Lagerhalle stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, nach derzeitigem Stand dürfte ein technischer Defekt für die Brandentstehung ursächlich sein. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell