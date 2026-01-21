Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Varel

Varel (ots)

In der Nacht von Montag, 19.01.2026, auf Dienstag, 20.01.2026, kam es im Stadtgebiet von Varel zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen waren unter anderem die Oberschule Varel im Bereich der Arngaster Straße sowie ein Verbrauchermarkt und angrenzende Grundstücke im Innenstadtbereich. Bereits in der Nacht zuvor beziehungsweise am vorausgegangenen Wochenende waren im Stadtgebiet von Varel gleichgelagerte Sachbeschädigungen festgestellt worden. Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 zu melden.

