Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Pkw in Varel

Varel (ots)

Im Zeitraum vom 19.01.2026, 17:15 Uhr, bis 20.01.2026, 07:45 Uhr, kam es im Dwokuhlenweg in Varel zu einem Einbruchdiebstahl aus einem dort abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. In der Folge entwendete die bislang unbekannte Täterschaft diverse Wertgegenstände, unter anderem einen Laptop sowie eine Festplatte, aus der Mittelkonsole und von der Rücksitzbank. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 zu melden.

