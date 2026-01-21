PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Pkw in Varel

Varel (ots)

Im Zeitraum vom 19.01.2026, 17:15 Uhr, bis 20.01.2026, 07:45 Uhr, kam es im Dwokuhlenweg in Varel zu einem Einbruchdiebstahl aus einem dort abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. In der Folge entwendete die bislang unbekannte Täterschaft diverse Wertgegenstände, unter anderem einen Laptop sowie eine Festplatte, aus der Mittelkonsole und von der Rücksitzbank. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:57

    POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Zetel

    Zetel (ots) - Am 20.01.2026 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:45 Uhr in der Mühlenstraße in Zetel/Neuenburg zu einem Tageswohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus. In der Folge begab er sich in das Schlafzimmer, durchwühlte dieses und entwendete Wertgegenstände sowie Bargeld. Die 75-jährige ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:19

    POL-WHV: Diebstahl von Photovoltaik-Modulen in Schortens

    Schortens (ots) - Im Zeitraum vom 09.01.2026, 12:00 Uhr, bis zum 20.01.2026, 10:30 Uhr, kam es in Schortens im Bereich der Straße "Im Gewerbegebiet" zu einem Diebstahl von Photovoltaik-Modulen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von der Dachfläche eines Flachdachgebäudes insgesamt 24 bereits installierte Photovoltaik-Module. Die Module wurden dabei nahezu fachmännisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren