Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Pkw in Varel
Varel (ots)
Im Zeitraum vom 19.01.2026, 17:15 Uhr, bis 20.01.2026, 07:45 Uhr, kam es im Dwokuhlenweg in Varel zu einem Einbruchdiebstahl aus einem dort abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. In der Folge entwendete die bislang unbekannte Täterschaft diverse Wertgegenstände, unter anderem einen Laptop sowie eine Festplatte, aus der Mittelkonsole und von der Rücksitzbank. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell