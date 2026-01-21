Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Photovoltaik-Modulen in Schortens

Schortens (ots)

Im Zeitraum vom 09.01.2026, 12:00 Uhr, bis zum 20.01.2026, 10:30 Uhr, kam es in Schortens im Bereich der Straße "Im Gewerbegebiet" zu einem Diebstahl von Photovoltaik-Modulen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von der Dachfläche eines Flachdachgebäudes insgesamt 24 bereits installierte Photovoltaik-Module. Die Module wurden dabei nahezu fachmännisch deinstalliert. Die Polizei Schortens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 984930 zu melden.

