Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl von Photovoltaik-Modulen in Schortens
Schortens (ots)
Im Zeitraum vom 09.01.2026, 12:00 Uhr, bis zum 20.01.2026, 10:30 Uhr, kam es in Schortens im Bereich der Straße "Im Gewerbegebiet" zu einem Diebstahl von Photovoltaik-Modulen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von der Dachfläche eines Flachdachgebäudes insgesamt 24 bereits installierte Photovoltaik-Module. Die Module wurden dabei nahezu fachmännisch deinstalliert. Die Polizei Schortens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 984930 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell