PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Photovoltaik-Modulen in Schortens

Schortens (ots)

Im Zeitraum vom 09.01.2026, 12:00 Uhr, bis zum 20.01.2026, 10:30 Uhr, kam es in Schortens im Bereich der Straße "Im Gewerbegebiet" zu einem Diebstahl von Photovoltaik-Modulen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von der Dachfläche eines Flachdachgebäudes insgesamt 24 bereits installierte Photovoltaik-Module. Die Module wurden dabei nahezu fachmännisch deinstalliert. Die Polizei Schortens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 984930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:34

    POL-WHV: Beschädigung nach Schneeballwurf in Schortens

    Schortens (ots) - Am 19.01.2026 kam es gegen 21:30 Uhr in Schortens im Bereich Kohltun zu einer Beschädigung infolge eines Schneeballwurfes zwischen einem 17- und einem 18-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ein Dachfenster beschädigt. In der Folge gingen Teile der äußeren Verglasung eines Holzfensters zu Bruch und fielen auf einen geparkten Pkw. Hierdurch wurde die Seitenscheibe des Fahrzeugs ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:10

    POL-WHV: Diebstahl von Bargeld in Linienbus

    Wilhelmshaven (ots) - Am 19.01.2026 kam es gegen 15:07 Uhr in einem Linienbus im Stadtteil Fedderwardergroden in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Geschädigte in den Bus ein und setzte sich in die letzte Sitzreihe. Anschließend begab er sich mit Kleingeld zum Busfahrer, um einen Fahrschein zu erwerben, und ließ sein Portemonnaie kurzzeitig auf dem Sitz zurück. Als er zu seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren