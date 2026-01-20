Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beschädigung nach Schneeballwurf in Schortens

Schortens (ots)

Am 19.01.2026 kam es gegen 21:30 Uhr in Schortens im Bereich Kohltun zu einer Beschädigung infolge eines Schneeballwurfes zwischen einem 17- und einem 18-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ein Dachfenster beschädigt. In der Folge gingen Teile der äußeren Verglasung eines Holzfensters zu Bruch und fielen auf einen geparkten Pkw. Hierdurch wurde die Seitenscheibe des Fahrzeugs zerstört. Die aus dem Vorfall entstandenen Streitigkeiten zwischen den Beteiligten konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte vor Ort vermittelt werden. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell