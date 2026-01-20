Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Beschädigung nach Schneeballwurf in Schortens
Schortens (ots)
Am 19.01.2026 kam es gegen 21:30 Uhr in Schortens im Bereich Kohltun zu einer Beschädigung infolge eines Schneeballwurfes zwischen einem 17- und einem 18-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ein Dachfenster beschädigt. In der Folge gingen Teile der äußeren Verglasung eines Holzfensters zu Bruch und fielen auf einen geparkten Pkw. Hierdurch wurde die Seitenscheibe des Fahrzeugs zerstört. Die aus dem Vorfall entstandenen Streitigkeiten zwischen den Beteiligten konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte vor Ort vermittelt werden. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell