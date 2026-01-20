Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Bargeld in Linienbus

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.01.2026 kam es gegen 15:07 Uhr in einem Linienbus im Stadtteil Fedderwardergroden in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Geschädigte in den Bus ein und setzte sich in die letzte Sitzreihe. Anschließend begab er sich mit Kleingeld zum Busfahrer, um einen Fahrschein zu erwerben, und ließ sein Portemonnaie kurzzeitig auf dem Sitz zurück. Als er zu seinem Platz zurückkehrte, stellte er fest, dass aus seiner Geldbörse ein Bargeldbetrag in Höhe von 120 Euro entwendet worden war. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu tatverdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

