Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Paketdiebstahl in Zetel

Zetel (ots)

Am 19.01.2026 kam es zwischen 10:20 Uhr und 10:25 Uhr in der Blauhander Straße in Zetel zu einem Diebstahl von Paketen. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm eine Beschuldigte zwei Pakete, die zuvor durch einen Postzusteller an der Wohnanschrift des Geschädigten abgelegt worden waren, vom Ablageort und begab sich anschließend zu ihrer eigenen Wohnanschrift. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten die Pakete im Pkw der Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt werden. Geschädigter und Beschuldigte sind sich persönlich bekannt. Gegen die Beschuldigte wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

