Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Raubdelikt in der Innenstadt
Wilhelmshaven (ots)
Am 14.01.2026 gegen 01:35 Uhr kam es in der Grenzstraße in der Wilhelmshavener Innenstadt zu einem Raubdelikt nach einem gemeinsamen Barbesuch in der Grenzstraße.
Nach bisherigen Erkenntnissen verfolgte die unbekannte Täterschaft das Opfer und sprach es zunächst auf Bargeld an. In der Folge griff sie das Opfer mit Faustschlägen an. Als dieses zu Boden ging, trat einer der Täter mit dem beschuhten Fuß gegen das Gesicht des Opfers. Anschließend entwendeten die Täter die Geldbörse und das Handy, welche auf den Boden gefallen waren.
Das Opfer erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubdelikts aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell