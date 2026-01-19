Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raubdelikt in der Innenstadt

Wilhelmshaven (ots)

Am 14.01.2026 gegen 01:35 Uhr kam es in der Grenzstraße in der Wilhelmshavener Innenstadt zu einem Raubdelikt nach einem gemeinsamen Barbesuch in der Grenzstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen verfolgte die unbekannte Täterschaft das Opfer und sprach es zunächst auf Bargeld an. In der Folge griff sie das Opfer mit Faustschlägen an. Als dieses zu Boden ging, trat einer der Täter mit dem beschuhten Fuß gegen das Gesicht des Opfers. Anschließend entwendeten die Täter die Geldbörse und das Handy, welche auf den Boden gefallen waren.

Das Opfer erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubdelikts aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell