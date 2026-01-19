PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Kleinkraftrades mit Unfall und Körperverletzung in Schortens

Schortens (ots)

Am 18.01.2026, gegen 13:54 Uhr, kam es in der Bebelstraße in Schortens zu mehreren Straftaten im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein Beschuldigter das Kleinkraftrad eines Geschädigten und verunfallte kurz darauf alleinbeteiligt. In einem Linkskurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz löste sich die Verschlusskappe eines am Fahrzeug verbauten Öltanks, wodurch eine etwa ein Quadratmeter große Ölverunreinigung entstand.

Im Anschluss demontierte der Beschuldigte das Kennzeichen des Kleinkraftrades und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Zeugen, bei der der Beschuldigte diesem auf den linken Arm schlug. Das Opfer erlitt hierbei eine blutende Wunde am linken Daumen. Zudem wurde der Geschädigte beleidigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

