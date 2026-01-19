PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Schortens

Schortens (ots)

Am 17.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckereifiliale in der Oldenburger Straße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug mit einem bislang unbekannten Gegenstand massiv zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit der Polizei in Schortens in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 10:42

    POL-WHV: Diebstahl eines Kleinkraftrades mit Unfall und Körperverletzung in Schortens

    Schortens (ots) - Am 18.01.2026, gegen 13:54 Uhr, kam es in der Bebelstraße in Schortens zu mehreren Straftaten im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Kleinkraftrades. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein Beschuldigter das Kleinkraftrad eines Geschädigten und verunfallte kurz darauf alleinbeteiligt. In einem Linkskurvenbereich kam er nach rechts von der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:34

    POL-WHV: Ingewahrsamnahme nach Streitigkeiten in einer Diskothek

    Sande (ots) - Am 18.01.2026, gegen 03:45 Uhr, kam es in einer Diskothek in Sande zu Streitigkeiten zwischen einem stark alkoholisierten 20-Jährigen und weiteren Gästen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens musste der eingesetzte Sicherheitsdienst einschreiten, den Mann fixieren und die Polizei verständigen. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte sich der 20-Jährige auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:47

    POL-WHV: Pressemeldung vom 16.01.2026 - 18.01.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Trunkenheit im Verkehr Am Sonntagmorgen gegen 05:25 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Pkw mit einem stark beschädigten Vorderreifen auf dem Parkplatz der Diskothek in Sande parkt. Der Pkw sei kurz zuvor auf der Felge fahrend dort abgestellt worden. Als der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen wollte, wurde er durch weitere auf dem Parkplatz befindliche Besucher der Diskothek angesprochen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren