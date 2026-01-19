Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Schortens

Schortens (ots)

Am 17.01.2026 kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckereifiliale in der Oldenburger Straße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug mit einem bislang unbekannten Gegenstand massiv zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit der Polizei in Schortens in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell