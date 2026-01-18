PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung vom 16.01.2026 - 18.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen gegen 05:25 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Pkw mit einem stark beschädigten Vorderreifen auf dem Parkplatz der Diskothek in Sande parkt. Der Pkw sei kurz zuvor auf der Felge fahrend dort abgestellt worden. Als der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen wollte, wurde er durch weitere auf dem Parkplatz befindliche Besucher der Diskothek angesprochen und verließ die Örtlichkeit ohne den beschädigten Pkw. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Fahrerlaubnis des Beschuldigten wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Wie die Beschädigung am Reifen des Pkw entstanden ist, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

