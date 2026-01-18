Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 16.01.2026-18.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl eines E-Scooters

Im Tatzeitraum vom 15.01.2026-17.01.2026, 16.00 Uhr, wurde ein am Bahnhof in Varel abgestellter und gegen Wegnahme gesicherter E-Scooter entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Lösen von Schrauben eines Kinderfahrrades

Am Freitagmorgen stellte ein Schüler (10 Jahre) sein Fahrrad ordnungsgemäß im Fahrradständer seiner Schule in der Schulstraße in 26316 Varel ab. Nach Schulschluss fuhr der 10-jährige mit seinem Fahrrad wieder nach Hause. In der Bürgermeister-Heidenreich-Straße löste sich sein Vorderrad. Der 10-jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass die Schrauben des Vorderrades während der Schulzeit von einem bisher unbekannten Täter gelöst worden sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Varel

Am Freitagvormittag kam es gegen 11:15 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein am Fahrbahnrand abgeparkter Pkw wurde am Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall wurde von zwei Zeugen beobachtet. Anhand des notierten Kennzeichens konnte der Verursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell