FW-LFVSH: Feuerwehren im Fokus: Landesweiter 112-Aktionstag in Schleswig-Holstein am Montag, den 1. Dezember

Kiel (ots)

Schleswig-Holstein rückt seine Feuerwehren erneut in den Mittelpunkt: Am 1. Dezember findet zum dritten Mal der landesweite Feuerwehr-Aktionstag, kurz 112-Tag, statt. Das Datum ist bewusst gewählt, um auf die europaweite Notrufnummer 112 aufmerksam zu machen.

Mit dem Aktionstag möchten der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein sowie die Feuerwehren landesweit Aufmerksamkeit für das Ehrenamt und die tägliche Arbeit der Feuerwehren schaffen. Ein Tag lang stehen die Wehren im Rampenlicht: Zahlreiche Feuerwehren im ganzen Land planen Aktionen, von kleinen Infoständen bis hin zu größeren Veranstaltungen an ihren Feuerwehrhäusern oder in den Gemeinden. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, sich vor Ort über Technik, Aufgaben und Engagement der Einsatzkräfte zu informieren.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter bieten die Aktivitäten eine gute Gelegenheit, über die Vielfalt und Bedeutung der Feuerwehren in Schleswig-Holstein zu berichten. Gerne unterstützen wir bei der Kontaktaufnahme zu geeigneten Feuerwehren und beraten, welche Standorte sich besonders für einen Besuch oder eine Reportage anbieten. Interessierte Redaktionen können sich auch kurzfristig gerne jederzeit (auch am Wochenende) an uns wenden.

Eine weitere sichtbare Säule des Aktionstages: Feuerwehrangehörige sind aufgerufen und eingeladen, an diesem Tag in ihrer Feuerwehrkleidung zur Arbeit zu erscheinen. Dadurch soll auch im Alltag ein Gesprächsanlass geschaffen werden, um Menschen außerhalb der Feuerwehr für das Thema zu sensibilisieren und Interesse zu wecken.

Für Rückfragen, weiterführende Informationen oder zur Vermittlung von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern wenden Sie sich bitte an die Pressesprecherin des Landesfeuerwehrverbandes Mareike Dahms. Wir freuen uns sehr über Ihre Berichterstattung zum 112-Tag und die Unterstützung für die Feuerwehren in Schleswig-Holstein.

Alle Infos zum 112-Tag sind auch nachzulesen unter: www.lfv-sh.de

