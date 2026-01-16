Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Kindertagesstätte_ Täter durchsuchen Räume

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte im Sunderweg in Wetter kam es zwischen dem 14.1.2026, 16:00 Uhr und dem 15.1.2026, 7:15 Uhr. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räume der Kindertagesstätte. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324 91662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell