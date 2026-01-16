PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Reihenhaus_ Täter erbeuten Münzsammlung und Bargeld

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Schwalbenweg kam es am 15.1.2026 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Türverglasung ein und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und eine hochwertige Münzsammlung im mittleren fünfstelligen Wert. Nach der Tat flüchten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, Der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

