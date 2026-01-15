Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Einfamilienhaus ein_ Schmuck gestohlen

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg kam es am 14.01.2026 in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 19:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell