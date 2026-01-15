PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Jacke und Tasche aus Pkw gestohlen_ Hinweis zu Individualnummern

Herdecke (ots)

Eine Jacke und eine Handtasche mit diversem Inhalt wurden am 10.01.2026 gegen 12:00 Uhr bei einem Diebstahl aus einem geparkten PKW auf einem Parkplatz im Westender Weg gestohlen. Die Täter öffneten das Fahrzeug und entfernten sich nach der Tat in unbekannte Richtung. In der Handtasche befand sich die Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück - ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht Tätern aus. Schon sichtbar abgelegte Gegenstände laden zu Diebstählen ein.

Haben sie die Individualnummern von Geräten oder Dokumenten notiert ?

Notieren Sie Serien- und individuelle Nummern Ihrer Wertgegenstände - sie sind entscheidend für die Wiedererkennung. Mit diesen Nummern können die Gegenstände im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben werden. Nur mit individuellen Nummern kann gestohlenes Eigentum eindeutig zugeordnet werden.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
