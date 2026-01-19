Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ingewahrsamnahme nach Streitigkeiten in einer Diskothek

Sande (ots)

Am 18.01.2026, gegen 03:45 Uhr, kam es in einer Diskothek in Sande zu Streitigkeiten zwischen einem stark alkoholisierten 20-Jährigen und weiteren Gästen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens musste der eingesetzte Sicherheitsdienst einschreiten, den Mann fixieren und die Polizei verständigen. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte sich der 20-Jährige auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften weiterhin äußerst aggressiv und war nur unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt zu kontrollieren. Eine Ingewahrsamnahme wurde daraufhin als zwingend erforderlich angesehen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Beamten wiederholt und versuchte zudem, diese anzuspucken. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

