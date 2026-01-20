Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Paketdiebstahl in Zetel - Beschuldigter ermittelt

Zetel (ots)

Am 19.01.2026 kam es gegen 14:00 Uhr in der Breslauer Straße in Zetel zu einem Diebstahl von zwei Paketen, die zuvor vor einer Haustür abgelegt worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte bereits Strafanzeige erstattet, nachdem er den Diebstahl über seine Videoüberwachung festgestellt hatte. Im weiteren Verlauf erkannte er den mutmaßlichen Beschuldigten im Bereich der Kreuzung Mühlenstraße/Zeteler Straße in Neuenburg wieder und sprach diesen an. Der 36-jährige Beschuldigte gab an, das Diebesgut in einem Schuppen versteckt zu haben. Die Umverpackungen habe er in einem nahegelegenen Graben entsorgt. Der Geschädigte nahm die entwendeten Gegenstände im Gesamtwert von etwa 400 Euro - sowie die Umverpackungen wieder an sich. Im Rahmen einer freiwilligen Durchsuchung des Beschuldigten wurde zudem ein Honigglas festgestellt. Auf Nachfrage räumte dieser ein, das Glas zuvor aus einer Auslage im Bereich der Pohlstraße entwendet zu haben. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

